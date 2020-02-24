تويتر تطرح خاصية جديدة لنشر التغريدات عبر التطبيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

طرحت شركة تويتر خاصية جديدة لمستخدمي تطبيقها حول العالم، إذ تتيح ربط عدة تغريدات ببعضها البعض.

ووفق ما ذكر موقع "9to5Mac"، يستطيع المستخدم من خلال الخاصية الجديدة ربط التغريدات ببعضها وإنشاء تغريدات بمواضيع مختلفة، حيث يجب عليه الدخول إلى التطبيق، واختيار "إنشاء تغريدة جديدة، وبعدها السحب لأسفل لعرض التغريدات السابقة، وبمجرد اختيار التغريدة قديمة، سترى زر "متابعة الموضوع".

وبمجرد اختيار خيارات "متابعة الموضوع"، يتم توصيل تغريداتك ببعضها البعض.

Advertisements

كما تسمح الميزة الجديدة ربط 3 تغريدات معًا لتظهر كلها سوية، حيث يجب على المستخدم الضغط على أيقونة "الثلاثة أزرار" التي تظهر بالقرب من تغريداته، ومن ثم خيار "متابعة الموضوع"، وبعدها اختيار التغريدات التي يرغب بربطها معا.

جدير بالذكر أن الخاصية الجديدة متاحة حاليًا لمستخدي نظام تشغيل "IOS"، على أن تصل لجميع المستخدمين في وقت لاحق.