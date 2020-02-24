كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تعلن 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت كوريا الجنوبية، 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في نبأ عاجل لقناة "سكاي نيوز عربية"، منذ قليل.

وارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا الجنوبية إلى 763 شخصا وذلك بعد يوم واحد من رفع الحكومة مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى مستوياته.

وأكدت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن 115 من تلك الحالات الجديدة لها صلة بكنيسة في مدينة دايجو بجنوب شرق البلاد بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة امرأة عمرها 61 عاما.