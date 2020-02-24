فيوري يتوقع نزالا جديدا أمام وايلدر.. ويكشف موقفه من مواجهة جوشوا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوقع الملاكم البريطاني تايسون فيوري خوضه نزالا جديدا ضد الأمريكي ديونتاي وايلدر، وذلك بعد المواجهة التي حدثت بينهما فجر الإثنين بمدينة "لاس فيجاس" الأمريكية.

وحسم فيوري نزاله التاريخي أمام وايلدر، وانتزع منه حزام بطولة مجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيل، بعدما تغلب عليه بالضربة القاضية الفنية.

وأعرب فيوري عن سعادته بالفوز على منافسه الأمريكي وايلدر، وانتزاع حزام بطولة مجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيل منه، متوقعا أن تكون هناك مواجهة جديدة بينهما في المستقبل.

وبسؤاله عن احتمالية حدوث مواجهة بينه وبين مواطنه أنتوني جوشوا، قال فيوري: بالنسبة لأنتوني جوشوا، فإن كل شيء يبقى واردا".

وأتم: "إذا أراد خوض نزال فأنا جاهز ، لكن إذا لم يرد فأنا سعيد بما حققته حتى الآن، وأيا كان منافسي في النزال المقبل، فإنه سيتلقى نفس المعاملة".