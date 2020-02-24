شكرا لقرائتكم خبر عن 5 اعترافات خطيرة من قيادى بالإخوان عن عزام التميمي وأيمن نور..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضائح عديدة تلاحق تنظيم الإخوان الإرهابي في تركيا، وقياداته الهاربين، بسبب سرقة أموال الدعم التي تتلاقها قنوات الجماعة الإرهابية والتي تبث من تركيا وقطر، حيث شهدت الأيام الماضية، شهادات واعترافات جديدة كشفها عدد من الموالين لجماعة الإخوان والهاربين في تركيا، عن اختلاسات أيمن نور وعزام التميمي ودورهما في تشريد الشباب في تركيا، والتخلي عنهم ، والتي كان آخرها شهادة ياسر العمدة، واحد من العناصر الهاربة في تركيا، والتي يرصدها ”الخليج 365” في السطور التالية :

1- عزام التميمي يستثمر ويشتري مصانع وكافيهات وبراندات عالمية للتجارة فيها ورفض دعم الشباب في تركيا.

2-اللهو الخفي عزام التميمي مسئول عن تشريد أسر كاملة وهو لا يتواصل مع أحد ولا يتعامل مع أحد من الشباب الموجود في تركيا.

3- عزام التميمي هو المسئول عن كل الجرائم التي تحدث للمصريين في إسطنبول من قتل وانتحار للشباب بالجماعة.

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4- أيمن نور أنشأ قناة بتكلفة مليون دولار وباعها بقيمة 6 ملايين دولار وجلب كل أقاربه ومعارفه في كل انحاء مصر ليتولوا العمل معه رغم أنهم لا علاقة لهم بالإعلام.

5- الإعلام الإخواني لا علاقة له بالثورة ولا يقدم أي خطاب ثوري، وتمويل هذه القنوات يتم سرقته ويستثمر لمصالح شخصية.