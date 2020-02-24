شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "دينية البرلمان" يتقدم بطلب استعجال لمناقشة قانون الفتوى العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب عاجل إلى رئيس مجلس النواب، لاستعجال مناقشة قانون تنظيم الفتوى العامة، والذى تم الموافقة عليه في اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال العام الماضي، مؤكدا أن هذا القانون تأخر كثير في المناقشة، ولا يوجد أي أسباب لعدم المناقشة حتى الآن، وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب لـ"الخليج 365" أن القانون سيحافظ على الفتوى العامة في مصر، وخاصة في ظل الفتاوى التي تصدر من التيارات الإسلامية بشكل كبير، لافتا أن هذا القانون يلقي اهتمام وترحيب كبير من المؤسسات الدينية ، لأنه وضع بنود لمعاقبة أي من المخالفين، بالسجن والغرامة، وهو ما يتطلب استعجال مناقشته في ظل الفتاوي الكثيرة التي يتم ترويجها من الجماعات الإسلامية والسلفية.

كان النائب عبد الرازق الزنط، عضو مجلس النواب قد طالب أيضا بسرعة مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، لمواجهة المواقع الإلكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى التى تروج لفتاوى متطرفة وشاذة.

وقال الزنط إن هناك صفحات مجهولة ومواقع تابعة لجماعات إرهابية متطرفة تصدر فتاوى تدعو وتحرض على العنف والتطرف والإرهاب وإثارة البلبلة فى المجتمع، مؤكداً ضرورة صدور قانون تنظيم الفتوى للتصدى لهذه المواقع والصفحات.