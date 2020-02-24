كوريا الجنوبية تسجل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل اصابة 161 حالة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 763 شخصا.
وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أن من بين المصابين الجدد 129 حالة على صلة بمصابين داخل كنيسة في مدينة ديجو، حيث أصيب عدد كبير من المسيحيين في هذه الكنيسة بالفيروس مؤخرا.
كما أعلن المركز وفاة شخص آخر بسبب فيروس كورونا ما يزيد العدد الاجمالي للوفيات في البلاد إلى 7 أشخاص، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
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