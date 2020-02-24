بالشروط والضوابط.. تعرف على تفاصيل نقل المعلمين إلى وظائف وتخصصات أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم، القرار رقم 41 لسنة 2020 بشأن ضوابط نقل شاغلي وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف إلى التخصصات والمواد الأخرى والوظائف والمراحل التعليمية المختلفة.

ونصت المادة الأولى، على إنه يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين، وكل ما يعادلها من وظائف الذين استوفوا الشروط المقررة للنقل على النحو التالي:

- من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية أخرى.

من وظيفة أخصائي إلى وظيفة معلم والعكس.

من وظيفة أمين مكتبة إلى وظيفة معلم أو أخصائي والعكس.

من معلم فصل إلى معلم مادة والعكس.

من تخصص لتخصص آخر بالتعليم الفني وذلك في ضوء بيانات العجز للمادة والمرحلة والوظيفية المنقول إليها.

المادة الثانية:

ولا يجوز لمعلمي التدريبات المهنية الحاصلين أثناء الخدمة على درجة البكالوريوس المهني شعبة تعليم ابتدائي، أو على مؤهل عالي، من جامعات التعليم المفتوح، النقل إلى إحدى وظائف معلمي المواد العلمية بالتعليم الصناعي.

المادة الثالثة:

يجوز لمعلمي التدريبات المهنية الحاصلين أثناء الخدمة على شهادة بكالوريوس التعليم الصناعي أو أي مؤهل عالي يصلح للتدريس بالتعليم الفني الصناعي، النقل إلى وظيفية معلم مادة علمية، طبقًا للتخصص المؤهل الأعلى، بعد اجتياز البرامج التدريبية التي تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين، بالتعاون مع قطاع التعليم الفني والتجهيزات، شريطة أن يقوموا بتدريس المواد العلمية والعملية معًا.

المادة الرابعة:

يجوز النقل بين التخصصات داخل الشعبة الواحدة بالمواد العلمية في ضوء العجز والزيادة ، وموافقة التوجيه الفني المختص، بعد اجتياز الاختبارات التحريرية والعملية للبرامج التدريبية التي تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاون مع قطاع التعليم الفني والتجهيزات.

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المادة الخامسة:

يشترط للنقل وفقا لأحكام المواد السابقة توافر الشروط الآتية:

1- الحصول على مؤهل عال من كليات التربية، أو مؤهل عالي بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي.

2- تناسب المؤهل الدراسي مع المادة والتخصص والمرحلة الدراسية والوظيفية التي يرغب في الانتقال إليها.

3- اجتياز البرامج التدريبية اللازمة للنقل والتي تستهدف إكساب المهارات والمعارف الخاصة بالمرحلة أو الوظيفة أو التخصص أو المادة التي يتم الانتقال إليها، طبقا لما يقرره مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين لهذا الغرض.

4- الحصول على تقدير كفاية بمرتبة كفء خلال العامين الأخيرين.

5- الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة أو الوظيفية أو التخصص أو المادة التي يتم الانتقال إليها.