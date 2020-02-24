بالصور.. سقوط أمطار على دمياط الجديدة ورأس البر

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم

شهدت مناطق مختلفة في دمياط، ودمياط الجديدة ورأس البر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، سقوط أمطار دون أن تتأثر حركة الملاحة بهيئة الميناء.

واستمر العمل داخل ساحة الانتظار في هيئة الميناء التي استقبلت 4 سفن حاويات وبضائع عامة، في ظل استقرار حركة التداول التجاري.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في وقت سابق، أنها وجهت رؤساء المدن والقرى برفع مياه الأمطار وقياس زمن استجابة الجهات المختلفة ومدى جاهزيتها لمواجهة الأزمات، كما أكدت استعداد المحافظة لمواجهة أى أمطار غزيرة أو سيول قد تحدث.

وشددت على اتخاذ الإجراءات اللازمة من تطهير لبلوعات الأمطار للتأكد من استيعابها فى حال سقوط أمطار غزيرة.