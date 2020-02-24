تجاوز المليون والمدرسات الأكثر.. التعليم تكشف أعداد المعلمين للمدارس الحكومية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

كشفت وزارة التربية والتعليم، أعداد المعلمين العاملين في مدارس الوزارة خلال العام الدراسي الحالي 2019 / 2020.

وبلغ إجمالي عدد المعلمين في المدارس الحكومية مليون و18 ألف معلم، منهم 608 آلاف و880 أنثى، و409 آلاف و992 ذكرًا، بحسب الإحصائيات التي أعلنتها الوزارة.

وجاء توزيع المعلمين على المراحل التعليمية المختلفة كالتالي:

- معلمي التربية الخاصة (9893 معلمًا)، منهم 6009 إناث و3884 ذكورًا.

- ما قبل الابتدائي (58232 معلمًا) منهم 58006 إناثا و226 ذكورًا.

- الابتدائي (437203 معلمًا)، منهم 282918 إناث و154285 ذكورًا.

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- الإعدادي (253208 معلمًا)، منهم 136854 إناثا، و116354 ذكورا.

- الثانوي العام (106427 معلمًا)، منهم 45839 إناثا و60588 ذكورا.

- الثانوي الصناعي (92240 معلمًا)، منهم 41847 إناثا، و50393 ذكورا.

- الثانوي الزراعي (12890 معلمًا)، منهم 5158 إناثا و7732 ذكورا.

- الثانوي الفندقي (2919 معلمًا)، منهم 1739 إناثا، و1180 ذكورا.

- الثانوي التجاري(37910 معلمًا)، منهم 22821 إناثا، و15089 ذكورا.