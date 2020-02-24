شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية ترفع مستوى التحذير من فيروس كورونا للدرجة القصوى والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 19 دقيقة - 2:36 صباحًا, 24 فبراير 2020 م المناطق - الرياض أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن اليوم أن بلاده سترفع مستوى الإنذار جراء فيروس كورونا المستجدّ إلى “أعلى درجة”، بعد ارتفاع مفاجئ في عدد الإصابات.

وأكد مون بعد اجتماع للحكومة بهذا الشأن أن وباء كوفيد-19 هو “نقطة تحوّل”.

وأوضح الرئيس أنه يتّبع توصيات الخبراء في حين سُجّلت في البلاد أربع وفيات و 556 إصابة بشكل مفاجئ في الأيام الأخيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية ترفع مستوى التحذير من فيروس كورونا للدرجة القصوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.