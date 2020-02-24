شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: أنقرة تمد الإرهابيين بالأسلحة في إدلب والان نبدء بالتفاصيل
ويهدد أردوغان بعملية عسكرية في إدلب إذا ما لم يوقف نظام الأسد عملياته في شمال غربي سوريا. وقالت وزارة الدفاع التركية السبت: إن جنديا تركيا قُتل في هجوم بقنبلة نفذته قوات الأسد المدعومة من روسيا في منطقة إدلب ليصبح بذلك الجندي السادس عشر، الذي يلقى حتفه في المنطقة هذا الشهر.
ومن شأن ارتفاع عدد قتلى الجنود الأتراك، بما شمل مقتل اثنين يوم الخميس، تعقيد محادثات أنقرة مع موسكو بشأن اتفاق محتمل لوقف القتال في شمال شرق سوريا. ومنذ أوائل ديسمبر نزح ما يقرب من مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وسط طقس شتوي قارس.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت: إنه سيجتمع مع نظرائه الروسي والألماني والفرنسي في الخامس من مارس لمناقشة الوضع في منطقة إدلب.
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