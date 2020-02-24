شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: أنقرة تمد الإرهابيين بالأسلحة في إدلب والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: إن أنقرة لم تف بالتزاماتها بشأن اتفاق سوتشي لخفض التصعيد في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، لافتا إلى أن الإرهابيين يحصلون على معدات عسكرية تركية خطيرة جدا هناك. ونقل موقع «روسيا اليوم» عن المتحدث باسم الكرملين القول، في تصريح صحفي، أمس الأحد: إن الإرهابيين في إدلب السورية يحصلون على معدات عسكرية خطيرة جدا، ودعا بيسكوف إلى تجنب بناء سيناريوهات سلبية بخصوص تطور العلاقات الروسية - التركية، بسبب توتر الأوضاع في إدلب. وأكد المتحدث باسم الكرملين أن العسكريين الروس والأتراك «على اتصال دائم».

ويهدد أردوغان بعملية عسكرية في إدلب إذا ما لم يوقف نظام الأسد عملياته في شمال غربي سوريا. وقالت وزارة الدفاع التركية السبت: إن جنديا تركيا قُتل في هجوم بقنبلة نفذته قوات الأسد المدعومة من روسيا في منطقة إدلب ليصبح بذلك الجندي السادس عشر، الذي يلقى حتفه في المنطقة هذا الشهر.

ومن شأن ارتفاع عدد قتلى الجنود الأتراك، بما شمل مقتل اثنين يوم الخميس، تعقيد محادثات أنقرة مع موسكو بشأن اتفاق محتمل لوقف القتال في شمال شرق سوريا. ومنذ أوائل ديسمبر نزح ما يقرب من مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وسط طقس شتوي قارس.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت: إنه سيجتمع مع نظرائه الروسي والألماني والفرنسي في الخامس من مارس لمناقشة الوضع في منطقة إدلب.