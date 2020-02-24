شكرا لقرائتكم خبر عن القاعدة الانتخابية لحزب أردوغان تتآكل بسبب عمليات التطهير والان نبدء بالتفاصيل

أظهر بحث جديد حول تأثير عمليات التطهير التي نفذتها الحكومة التركية في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، على التصويت لحزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه اليميني المتطرف حزب الحركة القومية.

وبحسب تقرير للنسخة الإنجليزية لموقع «أحوال» التركي، تحوّل الموظفون العموميون المفصولون بموجب مرسوم خلال حالة طوارئ استمرت عامَين منذ ذلك الحين عن التصويت للحزب الحاكم وحليفه اليميني.

ومضى تقرير الموقع يقول: «استطلع البحث آراء 3222 شخصًا عن الأحزاب التي صوّتوا لصالحها في الانتخابات قبل الانقلاب الفاشل، وأظهرت النتائج أن 76 % من الذين فقدوا وظائفهم قد أيّدوا حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات قبل الانقلاب الفاشل. في حين صوّت 36 % آخرون لصالح حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، الذي تحالف مع حزب أردوغان بعد محاولة الانقلاب. ولم يفكر سوى 5 % في التصويت لحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي و0.3 % لحزب الشعوب الديمقراطي ذي الأغلبية الكردية».

» القاعدة تتغيّر

ويقول التقرير إن تصويت هذه المجموعة المحافظة تغيّر بشكل أساسي اليوم، فبلغت نسبة الذين يعتزمون التصويت لصالح حزب الشعب الجمهوري 77 % ، بينما قال 38 % من المشاركين في الدراسة إنهم يمكنهم التفكير في التصويت لصالح حزب الشعب الديمقراطي. بينما كان 20 % منفتحين لدعم حزب الخير الوطني، الذي أسسه سياسيون تركوا حزب الحركة القومية بسبب تحالفه مع حزب العدالة والتنمية، وقال 12 % إن بإمكانهم دعم حزب السعادة الإسلامي المعارض.

وبحسب «أحوال»، أظهرت الدراسة أن أيًا من المجيبين لا يدعم الآن أردوغان وحزب العدالة والتنمية.

» ممارسات غير مشروعة

وتابع التقرير: «تم فصل أكثر من 130 ألف موظف حكومي في أعقاب محاولة الانقلاب. واتُهم معظم المفصولين بصلتهم بحركة غولن، التي تحمّلها الحكومة مسؤولية الانقلاب، لكن بعضهم شاركوا أيضًا في جماعات معارضة أو منظمات يسارية».

ومضى يقول: «بسبب الممارسات غير المشروعة وغير العادلة التي تمارس هناك، تحوّل هؤلاء من الأحزاب المحافظة اليمينية إلى الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية التي تعطي الأولوية للديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات والعدالة وسيادة القانون».

ولفت التقرير إلى أن هؤلاء الموظفين يصوّتون بشكل إستراتيجي، ويمكنهم التصويت لجميع الأحزاب الأخرى، باستثناء حزب العدالة والتنمية.

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وتابع إنهم يصوّتون بشكل خاص لصالح أحزاب المعارضة، التي يبدو أنها في موقف أقوى ضد مرشحي حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في دوائرهم الانتخابية.

ومضى الموقع يقول: «يبدو أن عمر فاروق جيرغيريو أوغلو، وهو عضو في البرلمان من حزب الشعوب الديمقراطي وناشط حقوقي منذ فترة طويلة وله خلفية محافظة، هو العامل الرئيسي الذي شجّع البعض على دعم حزب مؤيد للأكراد كانوا عارضوه بشدة في الماضي. ونوّه إلى أن جيرغيريو أوغلو جعل مهمته مواصلة الدفاع عن أولئك الذين يقعون ضحايا للسياسات الحكومية، بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية أو الأيديولوجية، ويتحدث باستمرار ضد الظلم الذي يواجهه الضحايا بعد الانقلاب».

» أجواء الخوف

ونقل التقرير عن بيرم ارزوروموغلو، وهو أكاديمي تم فصله بعد الانقلاب الفاشل وأحد الباحثين الذين أجروا الدراسة، قوله «قسم حزب العدالة والتنمية قاعدة الناخبين».

وتابع ارزوروموغلو: «تضم قاعدة الناخبين أولئك الذين لم يلتزموا بالكامل بخطاب الحزب، وانتقدوا من وقت لآخر سياسات حزب العدالة والتنمية. كانت هذه جريمة كبيرة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية».

وأضاف الأكاديمي المفصول: «لم يهتم حزب العدالة والتنمية بالانتقادات من حزب الشعب الجمهوري أو حزب الشعوب الديمقراطي؛ لأنه لم يكن لها تأثير يُذكر على مؤيديه. لكن عندما جاء النقد من قاعدتهم الخاصة، رأوا أنه أمر خطير. لذلك، حوّلوا أزمة 15 يوليو إلى فرصة لإعطاء الجماعات الدينية القومية إشارة مفادها: سنقضي عليك إذا تجرّأت على انتقاد خطابنا».

وقال الباحث إن الحكومة خلقت أجواء من الخوف من خلال تهديد القضاة والبيروقراطيين والأكاديميين بأن حياتهم يمكن أن تتحوّل فجأة رأسًا على عقب بقرار حكومي واحد.

وأردف ارزوروموغلو: «ضحايا حالة الطوارئ في الماضي كانت لديهم رؤية مشوّهة لحزب الشعب الجمهوري، حيث ربطوا الحزب بالقمع والمعارضة للحريات والنفور من الدين. أيضًا كانوا يرون حزب الشعوب الديمقراطي من منظور الإرهاب».

وتابع: «لكن كل هذه التحيزات تغيّرت بعد أن تعرّض أولئك الذين طردوا بموجب مراسيم حكومية للظلم مباشرة. تشير التقديرات إلى أنه، بما في ذلك عائلات أولئك الذين طردوا من وظائف القطاع العام، تأثر نحو مليوني شخص بشكل مباشر بعملية التطهير التي أعقبت الانقلاب».