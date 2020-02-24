شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام تحالف القوى العراقية بسبب حكومة علاوي والان نبدء بالتفاصيل
وقال الخربيط في حديث صحفي: إن تحالف القوى العراقية لم يحسم أمره بشكل نهائي حتى الآن، إذ إن عددا كبيرا من أعضائه ما زالوا بين المؤيد والمعارض على منح الثقة للحكومة الجديدة.
وأضاف: إن الانقسام داخل تحالف القوى بشأن تشكيل الحكومة لا يزال قائما حتى الآن، لذا فإن الموقف لم يحسم بعد بشكل نهائي تجاه القبول بعلاوي أو رفضه.
إلى ذلك، حدد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي الأربعاء المقبل موعدا لعقد جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على الحكومة.
وكان من المقرر أن تعقد اليوم الإثنين جلسة استثنائية لمجلس النواب لمنح الثقة لحكومة علاوي، الذي دعا البرلمان إلى عقدها.
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