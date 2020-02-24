شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يشترط الانسحاب التركي لوقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل
وفيما كشف المسماري عن وجود عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي من مختلف الجنسيات ضمن مرتزقة أردوغان، فيما قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب: إن اعتراف أردوغان اليوم بإرسال مرتزقة إلى ليبيا يدل على تراخي المجتمع الدولي في اتخاذ أي إجراء بما فيهم مجلس الأمن، الذي يدرك أن ليبيا تحت البند السابع، مطالبا باتخاذ مواقف دولية متشددة ضد تسليح الإرهابيين.
وأضاف: عندما استجبنا لمطالب الدول بإيقاف إطلاق النار كنا على مقربة من أن نكمل ما تبقى من كيلو مترات في طرابلس، واحترمنا هذه الرغبة لأننا نريد أن نوضح للعالم أننا لسنا دعاة حرب، ونسعى لتنفيذ إرادة الليبيين بحل الميليشيات والقضاء على الإرهاب وتسليم أسلحتها وبالتالي يعم الاستقرار والأمن وننتقل لإقامة دولة مؤسسات يحلم بها كل الليبيين.
بدوره، علق مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، على شروط قائد الجيش الليبي لتثبيت وقف النار، بانسحاب مرتزقة تركيا ووقف تسليح الميليشيات في طرابلس، بقوله: إنها شروط معقولة.
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