شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى والان نبدء بالتفاصيل
اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، أمس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن 48 مستوطنا، تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل المزعوم".
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