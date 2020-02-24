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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدد المغيبين في كربلاء بلغ 32 ناشطاً ومتظاهراً منذ أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
أعلنت تنسيقية التظاهرات في كربلاء اليوم الأحد، إن عدد المغيبين بلغ 32 ناشطاً ومتظاهراً منذ انطلاق التظاهرات بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأكدت تنسيقية كربلاء في بيان أن "عدد المغيبين منذ انطلاق التظاهرات وصل إلى 32 ناشط ومتظاهر". وطالب البيان القوات الأمنية "باطلاق سراحهم أو البحث عنهم في سجون الميليشيات المعروفة لديهم كما تم رفع اسماء المعتقلين غلى لجنة حقوق الإنسان لغرض ايجادهم". وما زالت ساحة التظاهر في كربلاء تشهد توافد المئات من طلاب الجامعات والمدارس لزيادة الزخم الجماهيري والمطالبة بتنفيذ مطالب المحتجين رافضين أي عملية التفاف على الحراك من أي جهة. من جهة أخرى، اصدرت تنسيقية كربلاء بياناً حثت فيه أهالي المدينة إلى "مليونية الثبات لنصرة دماء الشهداء" يوم الثلاثاء المقبل.
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