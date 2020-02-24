مقتل متظاهر وإصابة 7 برصاص قوات الأمن ببغداد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020 قالت مصادر أمنية وطبية إن قوات الأمن العراقية قتلت شخصاً وأصابت 7 اليوم الأحد عندما فتحت النار على محتجين في بغداد. ويواجه العراق أزمة داخلية غير عادية حيث قُتل نحو 500 شخص أول أكتوبر (تشرين الأول). ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يرونها فاسدة وإنهاء التدخل الأجنبي في البلاد .





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