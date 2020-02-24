الهيئة الأوروبية للوقاية تراجع تقييم مخاطر كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

أعلن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في السويد مساء اليوم الأحد، أنه سيقوم بمراجعة تقييم مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المتحور، نظراً للانتشار السريع للفيروس في إيطاليا. وأوضح المركز، الذي يقع مقره في مدينة سولنا القريبة من العاصمة ستوكهولم، أنه نظراً للتطور السريع للوضع سيتم تقييم تأثيرات العدوى في إيطاليا من حيث المخاطر بالنسبة للاتحاد الأوروبي بأكمله والمنطقة الاقتصادية الأوروبي. من جانبها، أعلنت اندريا امون، مديرة المركز، عن صدور تقييم محدث للمخاطر في غضون الساعات الأربع والعشرين المقبلة، وقالت إن هناك توقعات بظهور حالات إصابة أخرى في إيطاليا في الأيام المقبلة كما أن من المحتمل ظهور حالات إصابة في أجزاء أخرى من الاتحاد الأوروبي. كان عدد حالات الإصابة في إيطاليا قد ارتفع مطلع الأسبوع بشكل قوي وعلى نحو مفاجئ، وتجاوز عدد هذه الحالات وفقاً للبيانات الرسمية 130 حالة حتى بعد ظهر اليوم، كما أعلنت السلطات الإيطالية عن ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا.

