إثيوبيا: 29 جريحاً في هجوم بقنبلة استهدف تجمعاً مؤيداً لآبي أحمد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

قال مسؤول في الشرطة إن "هجوماً بواسطة قنبلة" استهدف تجمعاً حاشداً لدعم رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد أدى إلى إصابة 29 شخص الأحد، في أحدث مؤشر الى عدم الاستقرار قبل الانتخابات المقررة في أغسطس (آب). وقع الانفجار في مدينة أمبو التي تبعد نحو 100 كلم غرب العاصمة أديس أبابا. وقال أراسا مرداسا، كبير مسؤولي الشرطة في منطقة أوروميا حيث تقع أمبو، وكالة الانباء الرسمية "اسفر الهجوم بقنبلة ضد تجمع مؤيد لابيي عن إصابة 29 شخصا تمت معالجة 28 منهم عادوا إلى منازلهم". وتابع اراسا "اعتقلت الشرطة ستة اشخاص يشتبه في ضلوعهم في الهجوم". وحدد المجلس الانتخابي لإثيوبيا موعداً للانتخابات الوطنية المهمة في 29أغسطس (آب). وتتساءل أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني عن سلمية الانتخابات ومصداقيتها، مشيرة الى اعمال العنف العرقي المستمرة منذ تعيين ابيي في عام 2018 بعد سنوات من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وتبدأ الحملة رسمياً في مايو (آيار). لم يشارك ابيي في التجمع الذي نظمه مسؤولون في أمبو.

