فرنسا: نراقب تطورات فيروس كورونا في إيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الأحد إنه لا توجد حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا وإنه يراقب الوضع في إيطاليا عن كثب. وقال فيران في مؤتمر صحافي "الوضع الليلة متطور للغاية على المستوى الدولي. نتابع الوضع في إيطاليا". وأضاف: "تحدثت مع نظيري الإيطالي ونظيري الألماني. اتفقنا على إجراء مناقشة بين عدة وزراء صحة أوروبيين ربما في الأسبوع المقبل". ومضى يقول إن الوضع "مستقر" في فرنسا وإنه "لا توجد حالات جديدة". وارتفع عدد حالات الإصابة في إيطاليا، وهي أكثر الدول الأوروبية تأثراً، إلى أكثر من 150 حالة اليوم الأحد بالإضافة إلى وفاة 3 مصابين. ودفع تفشي المرض الحكومة الإيطالية إلى إغلاق المناطق الأكثر تضررا في منطقتي لومبارديا وفينيتو في شمال البلاد.

