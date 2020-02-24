شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الصحة العالمية" تكشف عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020 أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد19-) في العالم هو 78 ألفاً و811 حالة. ونقلت وكالة (بلومبرغ) للأنباء عن المنظمة قولها إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين يبلغ 77 ألفاً و42 حالة إصابة مؤكدة. وأضافت المنظمة أنه لم تبلغ أي دولة جديدة من دول العالم عن إصابات بالفيروس بين مواطنيها خلال الـ24 ساعة الماضية.





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