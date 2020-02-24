وفد صندوق النقد الدولي يمدد زيارته للبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

قالت مصادر مطلعة، إن وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان سيواصل اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين الإثنين، ممدداً الزيارة التي كان من المتوقع أن تنتهي الأحد والتي تستهدف تقديم المشورة الفنية. وبدأ وفد الصندوق اجتماعات مع السلطات اللبنانية في 20 فبراير (شباط) لإسداء مشورة فنية موسعة فيما يتعلق بسبل معالجة أزمة مالية واقتصادية متفاقمة بالبلاد. وكان الصندوق قد أعلن أن وفده سيبقى هناك حتى 23 فبراير (شباط). ولم يطلب لبنان مساعدة مالية من الصندوق، إذ يضع خطة لمواجهة أزمة مالية قائمة منذ أمد طويل وتفاقمت العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات مناهضة للنخب الحاكمة. وقالت المصادر المطلعة على الاجتماعات إن المحادثات ستستمر إلى حين اتخاذ الحكومة اللبنانية قراراً بشأن قضايا تتصل بالمساعدة الفنية. وأضافت المصادر دون الخوض في تفاصيل أن نتائج الاجتماعات كانت "إيجابية".

