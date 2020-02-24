شكرا لقرائتكم إسرائيل تستهدف مواقع لحركة الجهاد في سوريا وغزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الأخير شن سلسلة غارات ضد أهداف تابعة لحركة الجهاد جنوبَ دمشق، بالإضافة إلى عشرات الأهداف التابعة للحركة في قطاع غزة.

وأكدت مصادر العربية أن الغارات استهدفت موقعا تابعا لحركة الجهاد في منطقة "عدلية" في ريف دمشق، الذي يعتبر مَعقلًا مهمًا للحركة في سوريا، حيث تُجري في الموقع وفق المصادر عملية بحثٍ وتطويرٍ لأسلحةٍ تتم ملاءمتها للإنتاج في قطاع غزة، وللإنتاج المحلي داخل سوريا.

قبل ذلك كانت وكالة الأنباء السورية، قد أفادت بسماع دَوي انفجارات في سماء دمشق، ثم أعلنت أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء المدينة.