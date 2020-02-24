اخبار العالم

إسرائيل تستهدف مواقع لحركة الجهاد في سوريا وغزة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم إسرائيل تستهدف مواقع لحركة الجهاد في سوريا وغزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الأخير شن سلسلة غارات ضد أهداف تابعة لحركة الجهاد جنوبَ دمشق، بالإضافة إلى عشرات الأهداف التابعة للحركة في قطاع غزة.

وأكدت مصادر العربية أن الغارات استهدفت موقعا تابعا لحركة الجهاد في منطقة "عدلية" في ريف دمشق، الذي يعتبر مَعقلًا مهمًا للحركة في سوريا، حيث تُجري في الموقع وفق المصادر عملية بحثٍ وتطويرٍ لأسلحةٍ تتم ملاءمتها للإنتاج في قطاع غزة، وللإنتاج المحلي داخل سوريا.

قبل ذلك كانت وكالة الأنباء السورية، قد أفادت بسماع دَوي انفجارات في سماء دمشق، ثم أعلنت أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء المدينة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تستهدف مواقع لحركة الجهاد في سوريا وغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا