الأناضول: إتصال بين وزير الخارجية التركي ونظيره الصربي

أفادت مصادر دبلوماسية تركية، لوكالة "​الأناضول​" بأن "وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الصربي إيفيكا داسيتش"، دون أن تفصح عن فحوى الاتصال.

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