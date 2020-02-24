شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: سأتبنى اقتراحا بقانون يجعل من ميراث الفنانين الكبار أثرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب،على واقعة بيع مكتب الفنان الراحل أحمد زكى بمقتنياته أنه سيتبنى اقتراح قانون يجعل من ميراث الفنانين الكبار أثرا، وحول أزمة المهرجات قال مجلس النواب يشجع على حرية الإبتكار والإبداع بشرط عدم خدش الحياء، ومن يخدش الحياء، يعاقب بحبس سنة وغرامة 300 جنيه.

ولكن خلال حوارة مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامجه التاسعة المذاع على التليفزيون المصرى، أن القانون المقترح ينص على الحكم وجوبى من سنة إلى 3 سنوات وغرامة لاتقل عن 5 الآف جنيه، بسبب أن الأغنية ممكن تغير كلام ومفاهيم من يسمعها، من الألفاظ بذيئة، مؤكدا ان الأغانى تضرب المجتمع في قيمة، وأصوله.

وتابع فرج عامر أن لم نتصدى ونمنع هذه الظاهر فى الوقت الحالى سيقى مرض خطير في المجتمع، مؤكدا أن الألفاظ فى أغانى المهرجانات دعوى للفجور والدعارة وشرب المخدرات والممنوعات وهذا يعد خطرا يهدد الأجيال.

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وكان أثار قرار نقيب المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر، بعدم السماح لمطربى المهرجانات بإحياء الحفلات الغنائية فى المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات، حيث انقسمت الآراء، ما بين مؤيد للقرار، ومعارض له، وفى المجمل أثار القرار كثيرا من الجدل.

من جانبها قالت دار الإفتاء إن سماع أغانى المهرجانات بما تحويه من فحش وكلام بذيء ودعوة إلى الرذائل حرام شرعًا، وينبغى على الجهات المسئولة منع إصدار هذه الأغانى ومنع نشرها.