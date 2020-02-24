ترامب يهنئ ساندرز بفوزه في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين بـ"نيفادا"

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبيرني ساندرز، المتنافس على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية لهذا العام، بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في ولاية (نيفادا).
وأعرب ترامب، في تصريح اليوم الأحد، عن أمله في أن يتعامل الديمقراطيون "بصورة
وكان ساندرز، اليساري النزعة، قد حقق الفوز الثاني في الانتخابات التمهيدية في ولاية (نيفادا)، بعد فوزه الأول في ولاية (نيوهامشير)، بعد أن حصل على قاعدة كبيرة من أصوات المهاجرين من أمريكا اللاتينية، وكذلك من الشباب.
وحصل ساندرز، 78 سنة، على نسبة 46% من عدد أصوات الناخبين في (نيفادا)، متصدرا بذلك على كل من جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق، والذي حل في المرتبة الثانية، ثم المرشحين بيت بويتيجيج ثالثا، وأخيرا إليزابيث وارن التي حلت في المرتبة الرابعة.
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