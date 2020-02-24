النمسا: مستعدون لكل الاحتمالات منذ ظهور كورونا في شمال إيطاليا

أكد وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر أنه لا داعي لنشر الذعر في البلاد، مشددا على أن النمسا مستعدة جيدًا لكل الاحتمالات منذ ظهور مرضى مصابين بفيروس كورونا في شمال إيطاليا وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال نيهامر، في مؤتمر صحفي
وأضاف أنه تم حتى الآن اختبار 181 شخصًا، كان مشتبه فى اصابتهم بالفيروس، وجاءت نتائجهم جميعا سلبية، وأشار الى أن فرقة العمل الخاصة بالفيروس في وزارة الداخلية سوف تجتمع مجددا غدًا الإثنين تحت قيادة وزارة الصحة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.
ولفت الى مناقشة كافة التدابير التي يمكن تنفيذها بسرعة كبيرة لمواجهة الأزمة وبالأخص مراقبة الحدود مع ايطاليا على مدار الساعة.
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