كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الدفاع الجوي السوري يتصدى لأهداف معادية في دمشق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات في سماء دمشق، وتصدي وسائل الدفاع الجوي لأهداف معادية في سماء محيط دمشق.

هذا وتصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ معادية، وتسقط عددًا منها في سماء الأحياء الجنوبية للعاصمة دمشق.