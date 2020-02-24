كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الدفاع الجوي السوري يتصدى لأهداف معادية في دمشق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات في سماء دمشق، وتصدي وسائل الدفاع الجوي لأهداف معادية في سماء محيط دمشق.
هذا وتصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ معادية، وتسقط عددًا منها في سماء الأحياء الجنوبية للعاصمة دمشق.
وفي يوم الأربعاء الماضي الموافق 19 فبراير الجاري، تصدت وسائل الدفاع الجوي السوري لأهداف معادية في سماء دمشق؛ حيث أفادت "سانا" بأنه تم رصد صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان المحتل، تعاملت معها منظومات الدفاعات الجوية وأسقطت عددا من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها.