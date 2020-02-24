كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري: خسائر كبيرة في صفوف الأتراك في ليبيا باعتراف رئيسهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، إن هناك هدنة في ليبيا استجابة لنداء من دول صديقة لحل الأزمة اللييية بالمفاوضات.

وأشار "المسماري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك خسائر كبيرة في صفوف الأتراك المتواجدين في ليبيا، وهو ما أكده أردوغان بنفسه، حيث قد يصل القتلي الأتراك فقط إلى 17 قتيل.

وأضاف الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، أن القوات الليبية استهدفت أكثر من نقطة، منوها بأن حكومة الوفاق تحاول البحث عن مخرج من الوضع.

