كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كورونا" يتسبب في وقف حركة القطارات بين النمسا وإيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت السلطات في النمسا، مساء الأحد، وقف حركة القطارات مع إيطاليا بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وقالت مصادر أمنية: إن "السلطات النمساوية منعت دخول القطارات القادمة من إيطاليا؛ للاشتباه بإصابة إثنين من ركاب أحد القطارات بفيروس كورونا".

وذكرت صحيفة (أو.إي 24) النصفية في موقعها الإلكتروني: أن "قطارًا ينتظر الآن داخل الأراضي الإيطالية، بينما يشكو اثنان من ركابه من الحمى ويشتبه بأنهما مصابان بفيروس كورونا". ويذكر أن أرسلت النمسا، في وقت سابق من اليوم، أكثر من 27 طنًا من المواد الطبية في طائرة بضائع أوروبية مشتركة من فيينا إلى مدينة ووهان الصينية؛ للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد. Advertisements وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر: إن "الطائرة تحتوي على مساعدات طبية عاجلة؛ لإعانة الحكومة الصينية على مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا"، لافتاً إلى حرص النمسا على التضامن مع الصين وبالتعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية، من أجل توفير إمدادات إغاثة مهمة تساعد في الحد من انتشار الفيروس.