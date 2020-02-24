بنك المغرب: ارتفاع الدرهم ب 0,53 في المائة مقابل الأورو

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع ب0,53 في المائة مقابل الأورو، بينما انخفض بـ0,58 في المائة مقابل الدولار، وذلك خلال الفترة ما بين 13 و19 فبراير الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مسجلا إلى أنه حدود 14 فبراير الجاري استقر صافي الاحتياطيات الدولية عند 242,2 مليار درهم، مسجلا بذلك انخفاضا ب 0,5 في المائة من أسبوع إلى آخر، وارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 6,9 في المائة .

وأفاد بنك المغرب بأنه ضخ، خلال نفس الأسبوع، ما مجموعه 60,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، منها 2,3 مليار درهم مخصصة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة و3,8 مليار درهم مقدمة في شكل مبادلة للصرف، ليصل إجمالي حجم التدخلات إلى 66,3 مليار درهم.

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر مازي ارتفع بنسبة 2,1 في المائة خلال نفس الفترة، ليستقر بذلك أداؤه منذ بداية السنة عند 0,9 بالمائة.

وأضاف بنك المغرب أن هذا التطور الأسبوعي في المؤشر المرجعي يعكس، أساسا، الارتفاعات المسجلة في المؤشرات القطاعية لـ “التأمين” ب5,1 في المائة، و”الاتصالات” ب2,6 في المائة، إضافة إلى “الأبناك” ب2,2 في المائة ، مشيرا إلى أنه في المقابل سجل قطاعا “المشروبات” و”العقار” انخفاضا بنسبة 1,4 في المائة و1,2 في المائة على التوالي.

