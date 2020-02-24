تصاعد في انتشار "كورونا" خارج الصين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الإيطالية في لومبارديا شمالي البلاد، اليوم الأحد، أن امرأة مصابة بالسرطان أصيبت بفيروس كورونا المستجد توفيت في إيطاليا ما يرفع إلى ثلاث عدد الوفيات في هذا البلد، الأكثر تأثرا بالوباء في أوروبا.

وأعلن المعاون الإقليمي لشؤون الصحة جوليو غاليرا، أن "الأمر يتعلق بمسنة كانت تعالج في كريما منذ أيام أظهرت الفحوص إصابتها بكوفيد-19".

وقال المدير العام للدفاع المدني الإيطالي، أنجيلو بوريلي، في مؤتمر صحافي، إنهم سجلوا حالة وفاة ثالثة في مقاطعة لومبارديا شمالي البلاد.

وأوضح بوريلي أن عدوى الفيروس انتقل إلى 152 شخصًا، بينهم 25 وضعهم الصحي حرج، مبينًا أن أعلى حالات إصابة بالفيروس سُجلت في لومبارديا بواقع 110 إصابات.

وأشار المدير العام إلى أن السلطات لم تتمكن بعد من تحديد أول شخص أو الأشخاص الذي تسببوا في انتقال المرض إلى البلاد.

(أ ب)

وأعلنت سلطات إقليم فينيتو الإيطالي، اليوم الأحد، تعليق فعاليات كرنفال البندقية؛ بسبب تسجيل إصابات بفيروس "كورونا المستجد" شمالي البلاد.

وسجّلت قائمة الدول والمناطق التي فيها إصابات بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد 19) الذي أودى حتى الآن بحياة نحو 2460 شخصًا، بينهم 26 وفاة فقط خارج الصين. وظهر فيروس كورونا المستجد للمرّة الأولى في مدينة ووهان في وسط شرق الصين في كانون الأول/ ديسمبر 2019.

وتم إحصاء أكثر من 1500 إصابة خارج الصين، خصوصًا في كوريا الجنوبية وسفينة "دايموند برينسس" السياحية في اليابان.

وبلغ عدد الوفيات في الصين من دون احتساب هونغ كونغ وماكاو، نتيجة فيروس كورونا المستجدّ 2442 منذ ظهور الوباء، بينما بلغ عدد الإصابات 77 ألف شخص الأحد. ومعظم الوفيات سجّلت في هوباي بؤرة الوباء وعاصمتها ووهان.

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وسُجّلت حالتا وفاة في هونغ كونغ، حيث تم إحصاء ما لا يقل عن 70 إصابة. وتم تسجيل 10 حالات في ماكاو.

الإصابات خارج الصين

وارتفعت حصيلة الإصابات في فيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية، إلى 602 حالة الذي أسفر عن وفاة ستة أشخاص. وبين الحالات الجديدة 18 شخصًا عادوا من زيارة لإسرائيل.

وسجّلت اليابان أكثر من 130 إصابة وأربع وفيات في المستشفى بينهم ثلاث من السفينة السياحية "دايموند برينسس".

سُجل في تايوان 26 إصابة ووفاة واحدة، وفي كمبوديا إصابة واحدة، وماليزيا سجلت 22 إصابة، الفيليبين لديها 3 حالات ووفاة واحدة في مانيلا، وسنغافورة عدد حالات المصابين وصل نحو 89 حالة، وسجلت تايلاند 35 حالة.

(أ ب)

وفي فيتنام وصل عدد المصابين إلى 16، وفي الهند 3 إصابات، النيبال سجّلت إصابة واحدة وكذلك سريلانكا. أما في أستراليا وصل عدد ضحايا الفيروس 22 حالة بينها إصابتان من سفينة "دايموند برينسس".

الولايات المتحدة وصل عدد الإصابات إلى 35، كندا سجّلت تسع إصابات، وارتفع عدد الإصابات في ألمانيا إلى 16 إصابة، وسجّلت بلجيكا إصابة واحدة. وفي إسبانيا إصابتين، وفي فنلندا إصابة واحدة.

ووصل عدد المصابين في فرنسا إلى 12 إصابة بينها حالة وفاة أُعلن عنها في 15 شباط/ فبراير هي الأولى خارج آسيا، السويد إصابة واحدة، أما عن بريطانيا فارتفع عدد الإصابات إلى 13. وفي روسيا وصل كورونا إلى 5 حالات بينهم ثلاث لدى ركاب سفينة "دايموند برينسس"، وفي الإمارات العربية المتحدة سُجّل 13 إصابة، إيران ارتفع عدد الحالات إلى 43 وثماني وفيات أي أكبر عدد وفيات يسجل خارج الصين، وفي إسرائيل سُجّلت إصابتين لمسافريْن كانا على متن سفينة "دايموند برينسس" عادت إلى البلاد بعد انتهاء الحجر الصحي.

وفي لبنان ومصر سجلت السلطات إصابة واحدة في كل منهما.