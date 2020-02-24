زيدان يتلقى ضربة جديدة قبل الكلاسيكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، تلقى صفعة جديدة قبل مباراة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي، برشلونة، ضمن أحداث الجولة الـ26 من الليغا.

وسيفتقد "زيزو" خدمات البرازيلي الشاب رودريغو جويس، والذي تلقى البطاقة الحمراء، اليوم أثناء مشاركته مع فريق الشباب "كاستيا"، خلال مواجهة سان سيباستيان دي لوس رييس بدوري الدرجة الثانية.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن رودريغو قام بتصرف صيبياني أثناء احتفاله بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 88، ما دفع حكم المباراة لطرده.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه وفقًا لقوانين الاتحاد الإسباني، فلن يتمكن زيدان من الاعتماد على رودريغو ضد برشلونة، بعدما تلقى هذا الطرد.

وستزداد مُعاناة زيدان الهجومية في المباراة ضد الغريم التقليدي، خاصًة بعد تأكد غياب هازارد للإصابة.