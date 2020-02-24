الارشيف / اخبار العالم

زيدان يتلقى ضربة جديدة قبل الكلاسيكو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ، زين الدين زيدان، تلقى صفعة جديدة قبل مباراة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي، ، ضمن أحداث الجولة الـ26 من الليغا.

وسيفتقد "زيزو" خدمات البرازيلي الشاب رودريغو جويس، والذي تلقى البطاقة الحمراء، اليوم أثناء مشاركته مع فريق الشباب "كاستيا"، خلال مواجهة سان سيباستيان دي لوس رييس بدوري الدرجة الثانية.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن رودريغو قام بتصرف صيبياني أثناء احتفاله بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 88، ما دفع حكم المباراة لطرده.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه وفقًا لقوانين الاتحاد الإسباني، فلن يتمكن زيدان من الاعتماد على رودريغو ضد برشلونة، بعدما تلقى هذا الطرد.

وستزداد مُعاناة زيدان الهجومية في المباراة ضد الغريم التقليدي، خاصًة بعد تأكد غياب هازارد للإصابة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زيدان يتلقى ضربة جديدة قبل الكلاسيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا