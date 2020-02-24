نابولي يضع خطة لتقييد ميسي!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب نابولي الإيطالي، جينارو غاتوزو، يدرك أن مفتاح الفوز بمباراة فريقه أمام برشلونة، هو تضييق الخناق على ليونيل ميسي.

ويحل برشلونة ضيفًا على نابولي، بملعب سان باولو، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال غاتوزو في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، "نسعى لتقييد ميسي وإنشاء سجن له في مناطق معينة من الملعب، وفصله لمنع برشلونة من بناء الهجمات".

ويعتقد نابولي أن آماله في الوصول إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا قد تتقلص إذا لم يتمكن السيطرة على ميسي.

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وأحرز قائد برشلونة 4 أهداف في مباراة فريقه الأخيرة أمام إيبار، السبت الماضي.

ويبحث غاتوزو عن خطط تكتيكية مختلفة لإنشاء "قفص" وسجن النجم الأرجنتيني خلال اللقاء.

ومن غير المرجح أن يحقق غاتوزو الذي حل محل كارلو أنشيلوتي في ديسمبر، الكثير في الدوري مع نابولي صاحب المركز السادس برصيد 36 نقطة.

ويعتبر هدف البارتينوبي الأول هو مواصلة المشوار في دوري أبطال أوروبا، مع تحقيق مركز مؤهل لنسخة العام المقبل.