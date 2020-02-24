شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني: ندعم الصين في مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال برقية بعث بها إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ، أشاد فيها بالجهود المبذولة لاحتواء ومكافحة الفيروس، معربًا في الوقت نفسه عن تعازيه ومواساته للرئيس الصيني وشعب بلاده بضحايا فيروس كورونا، الذي أودى بحياة المئات، وتسبب بإصابة الآلاف.
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