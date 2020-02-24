شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد خلوها من أي حالات إصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
ولفت خلال الاجتماع الوزاري الذي ترأسه اليوم لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا إلى ضرورة الاستعداد الكامل لمواجهته وتوفير المستلزمات الطبية، وكذا السلع التموينية المختلفة، في الوقت الذي بدأت بعض الدول فيه غلق الأجواء الخاصة بها.
وخلال الاجتماع عرضت وزيرة الصحة المصرية الموقف العالمي والمصري من فيروس كورونا حتى 22 فبراير 2020م، مُنوهة بأن نتيجة تحاليل الفحص المعملي للحالة الوحيدة للأجنبي التي اكتشفت داخل مصر جاءت سلبية، وقد تأكدت النتيجة بإعادة الفحص أكثر من مرة.
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