القاعدة تعين زعيماً جديداً للتنظيم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

عقب إعلان تنظيم القاعدة الإرهابى في اليمن، مساء اليوم الأحد، مقتل زعيمه قاسم الريمى فى اليمن، أعلن التنظيم تعيين "خالد بن عمر باطرفي" خلفا عن الريمى.

Advertisements

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 6 فبراير الجارى أن الولايات المتحدة نجحت في القضاء على قاسم الريمي، أحد مؤسسي وزعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

وتعتبر الولايات المتحدة تنظيم القاعدة الذي يتخذ من اليمن مقرا، أخطر فروع القاعدة.