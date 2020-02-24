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القاعدة تعين زعيماً جديداً للتنظيم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

عقب إعلان تنظيم القاعدة الإرهابى في اليمن، مساء اليوم الأحد، مقتل زعيمه قاسم الريمى فى اليمن، أعلن التنظيم تعيين "خالد بن عمر باطرفي" خلفا عن الريمى.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 6 فبراير الجارى أن الولايات المتحدة نجحت في القضاء على قاسم الريمي، أحد مؤسسي وزعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

وتعتبر الولايات المتحدة تنظيم القاعدة الذي يتخذ من اليمن مقرا، أخطر فروع القاعدة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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