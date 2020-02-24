NBN: تعليق اضراب أصحاب الأفران غدا بعد مساعي حركة أمل وتمن من بري

أشارت قناة "NBN" أنه و"تجاوباً مع مساعي حركة أمل وتمن من رئيس مجلس النواب نبيه بري، يعود أصحاب الأفران غداً صباحاً عن قرارهم بالإضراب المفتوح".
وأشارت القناة إلى أن "رئيس الإتحاد ونقيب أصحاب الأفران كاظم إبراهيم يدعو إلى جمعية عمومية لأصحب الأفران غداً للتداول بالحلول المطروحة ومباشرة العمل بالأفران".
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