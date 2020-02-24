مكتب الخدمات في أمل: لمزاولة الافران عملها غدا

تمنى مكتب الخدمات المركزي في ​حركة أمل​، على أصحاب الافران في المناطق كافة "مزاولة العمل نهار غد بشكل اعتيادي والاستمرار بتحمل مسؤولياتهم الوطنية، بتأمين الرغيف لكل اللبنانيين".

وأكد المكتب في بيان له بأنه يقف إلى جانب "المطالب المحقة لكل ​العمال​، وضمنا العاملين في قطاع المخابز والافران والمطاحن"، مؤكداً أنه "بالامكان التوصل إلى حلول لمطالبهم من خلال الحوار دون المساس بلقمة عيش الناس".

وأهاب المكتب بجميع اللبنانيين "عدم التهافت على الافران، لاسيما أن غالبية المخابز ستزاول عملها كالمعتاد، نهار غد الاثنين".