مكتب الخدمات المركزي لحركة أمل دعا لاستمرار تأمين الرغيف لكل اللبنانيين

أصدر مكتب الخدمات المركزي في ​حركة امل​ بيانا تمنى فيه على اصحاب الافران في كافة المناطق اللبنانية مزاولة عملها نهار غد الاثنين بشكل اعتيادي والاستمرار بتحمل مسؤولياتهم الوطنية بتأمين الرغيف لكل اللبنانيين.

واكد مكتب الخدمات في بيان أنه مع المطالب المحقة لكل ​العمال​ وضمنا العاملين في قطاع المخابز والافران والمطاحن وأنه بالامكان التوصل لحلول لمطالبهم من خلال الحوار دون المساس بلقمة عيش الناس.

وأهاب المكتب بجميع اللبنانيين عدم التهافت على الافران لا سيما وأن أكثرية المخابز ستزاول عملها كالمعتاد نهار غد الاثنين.