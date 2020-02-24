حديفة: الوحشية الإسرائيلية تتفوق على نفسها

أشار مفوض الإعلام في"الحزب ​التقدمي الإشتراكي​ صالح حديفة،في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "الوحشية الإسرائيلية تتفوق على نفسها في ارتكاب أبشع الجرائم. اليوم يرتقي الشهيد محمد علي الناعم على صليب ​فلسطين​ التي مهما طالت درب جلجلتها فإن ليل الإحتلال إلى زوال".

يشار إلى أن ​جرافة​ عسكرية تابعة للاحتلال الاسرائيلي احتجزت جثمان الشهيد محمد الناعم، ووثق مقطع مصور قيامها بالتنكيل بجثمان الشهيد قبل تحركها باتجاه الشريط الحدودي حاملة جثمانه معها.