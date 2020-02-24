أشار مفوض الإعلام في"الحزب التقدمي الإشتراكي صالح حديفة،في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "الوحشية الإسرائيلية تتفوق على نفسها في ارتكاب أبشع الجرائم. اليوم يرتقي الشهيد محمد علي الناعم على صليب فلسطين التي مهما طالت درب جلجلتها فإن ليل الإحتلال إلى زوال".
يشار إلى أن جرافة عسكرية تابعة للاحتلال الاسرائيلي احتجزت جثمان الشهيد محمد الناعم، ووثق مقطع مصور قيامها بالتنكيل بجثمان الشهيد قبل تحركها باتجاه الشريط الحدودي حاملة جثمانه معها.
كانت هذه تفاصيل خبر حديفة: الوحشية الإسرائيلية تتفوق على نفسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.