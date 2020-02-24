تجمعات في مناطق مختلفة احتجاجاً على انقطاع الخبز وقرار اضراب الأفران

أقدم عدد من الشبان على التجمع في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجاً على فقدان ​الخبز​ من السوق والتزام الأفران بقرار النقابة الذي يقضي بالإضراب ابتداءاً من يوم الغد.

فقد نظم ​محتجون​ وقفة احتجاجية تحت جير المشرفية في ​بيروت​ ، وتحت جسر ​عدلون​ ​جنوب لبنان​ ، وفي عكارحيث حصل اشكال أمام أحد الأفران و تهديدات للافران بالتكسير و الحرق، معتبرين أن الأفران التي ستلتزم بالإضراب هي شريكة ب​سياسة​ التجويع.