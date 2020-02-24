تجمعات في مناطق مختلفة احتجاجاً على انقطاع الخبز وقرار اضراب الأفران

أقدم عدد من الشبان على التجمع في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجاً على فقدان الخبز من السوق والتزام الأفران بقرار النقابة الذي يقضي بالإضراب ابتداءاً من يوم الغد.
فقد نظم محتجون وقفة احتجاجية تحت جير المشرفية في بيروت ، وتحت جسر عدلون جنوب لبنان ، وفي عكارحيث حصل اشكال أمام أحد الأفران و تهديدات للافران بالتكسير و الحرق، معتبرين أن الأفران التي ستلتزم بالإضراب هي شريكة بسياسة التجويع.
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