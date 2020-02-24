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تجمعات في مناطق مختلفة احتجاجاً على انقطاع الخبز وقرار اضراب الأفران

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أقدم عدد من الشبان على التجمع في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجاً على فقدان ​الخبز​ من السوق والتزام الأفران بقرار النقابة الذي يقضي بالإضراب ابتداءاً من يوم الغد.

فقد نظم ​محتجون​ وقفة احتجاجية تحت جير المشرفية في ​بيروت​ ، وتحت جسر ​عدلون​ ​جنوب لبنان​ ، وفي عكارحيث حصل اشكال أمام أحد الأفران و تهديدات للافران بالتكسير و الحرق، معتبرين أن الأفران التي ستلتزم بالإضراب هي شريكة ب​سياسة​ التجويع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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