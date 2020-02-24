حنكش لـ"هواة القمع": الحرية ستبقى وأنتم سترحلون

توجه عضو ​حزب الكتائب​ ​الياس حنكش​ إلى هواة القمع و​الدولة​ البوليسية، مؤكداً لهم أن "الحرية ستبقى وأنتم سترحلون". وأشار في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "مهما مارستم القمع وإستخدام النفوذ لن تستطيعوا كم الأفواه الحرة وستبقى الصرخات عالية لتفضح فسادكم وتجاوزاتكم".

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