"رويترز": وفد صندوق النقد الدولي يمدد زيارته للبنان

أعلنت مصادر مطلعة لوكالة "​رويترز​" أنّ "وفد ​صندوق النقد الدولي​ الذي يزور ​لبنان​ سيواصل اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين غدًا الاثنين ممددًا الزيارة التي كان من المتوقع أن تنتهي اليوم الأحد والتي تستهدف تقديم المشورة الفنية".

وأكّدت المصادر أنّ "المحادثات ستستمر إلى حين اتخاذ ​الحكومة اللبنانية​ قرارًا بشأن قضايا تتصل بالمساعدة الفنية"، مشيرة إلى أنّ "نتائج الاجتماعات كانت "إيجابية".