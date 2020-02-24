أعلنت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أنّ "وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان سيواصل اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين غدًا الاثنين ممددًا الزيارة التي كان من المتوقع أن تنتهي اليوم الأحد والتي تستهدف تقديم المشورة الفنية".
وأكّدت المصادر أنّ "المحادثات ستستمر إلى حين اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارًا بشأن قضايا تتصل بالمساعدة الفنية"، مشيرة إلى أنّ "نتائج الاجتماعات كانت "إيجابية".
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز": وفد صندوق النقد الدولي يمدد زيارته للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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