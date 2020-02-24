النشرة: صواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع للجيش السوري في دمشق

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​سوريا​ عن أن "​صواريخ​ معادية اسرائيلية اصابت مواقع للجيش السوري بالقرب من ​مطار دمشق الدولي​ والدفاعات الجوية السورية تتصدى لدفعة جديدة من ​الصواريخ​ الاسرائيلية اتية من جهة ​الجولان​ المحتل". إضغط للمزيد

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