المجذوب: لا دراسة للمختلطين بركاب رحلة إيران حتى انقضاء فترة الحجر

أعلن المكتب الإعلامي لوزير التربية و​التعليم العالي​ الدكتور ​طارق المجذوب​، أنه بعد التواصل والتنسيق بين الوزير المجذوب و​وزير الصحة​ العامة الدكتور ​حمد حسن​، "تقرر الطلب إلى الذين اختلطوا بالوافدين على متن الرحلة القادمة من ​إيران​ بتاريخ 20 شباط وغيرها من الدول التي سجلت حالات ​فيروس كورونا​، عدم الذهاب إلى رياض ​الأطفال​ و​المدارس​ والثانويات والمعاهد و​الجامعات​ حتى انقضاء فترة الحجر (14 يوما) من تاريخ الإنطلاق".

وأشار المكتب في بيان، إلى تذكير ​وزارة الصحة العامة​ "بلزوم الحجر الذاتي الإلزامي المنزلي للوافدين من تلك الدول، وعند ظهور أي عوارض المبادرة إلى الإتصال بالرقم الساخن للوزارة لتأمين نقلهم إلى ​المستشفيات​ المجهزة لهذا الغرض ومتابعتهم من الفرق الطبية المختصة".