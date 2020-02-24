المجذوب: لا دراسة للمختلطين بركاب رحلة إيران حتى انقضاء فترة الحجر

أعلن المكتب الإعلامي لوزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب، أنه بعد التواصل والتنسيق بين الوزير المجذوب ووزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، "تقرر الطلب إلى الذين اختلطوا بالوافدين على متن الرحلة القادمة من إيران بتاريخ 20 شباط وغيرها من الدول التي سجلت حالات فيروس كورونا، عدم الذهاب إلى رياض الأطفال والمدارس والثانويات والمعاهد والجامعات حتى انقضاء فترة الحجر (14 يوما) من تاريخ الإنطلاق".
وأشار المكتب في بيان، إلى تذكير وزارة الصحة العامة "بلزوم الحجر الذاتي الإلزامي المنزلي للوافدين من تلك الدول، وعند ظهور أي عوارض المبادرة إلى الإتصال بالرقم الساخن للوزارة لتأمين نقلهم إلى المستشفيات المجهزة لهذا الغرض ومتابعتهم من الفرق الطبية المختصة".
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