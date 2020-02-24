نقيب المستشفيات الخاصة:لدينا أزمة بالمستلزمات الطبية الواقية من الكورونا

أكد نقيب ​المستشفيات الخاصة​ ب​لبنان​ سليمان هارون أنه "لدينا أزمة ب​المستلزمات الطبية​ الواقية من فيروس "الكورونا"، والنقص سببه عدم إمكانية الاستيراد من الخارج، وهو لا ينحصر أو يقتصر فقط على موضوع الكمامات بل يشمل أيضا "الكفوف" الطبية، والمراويل الطبية".

وأشار في حديث تلفزيوني الى أنه "لا يجب أن يكون هناك حالة هرع وذعر وخوف من الفيروس والا سنزيد المشكلة سوءا، ونحن قد دربنا طاقمنا الطبي قبل ظهور فيروس "الكورونا" على كيفية الوقاية من نقل عدوى أي مرض، ونطمئن المواطنين انه ما من خوف حول كيف تتخلص المستشفيات من نفاياتها الطبية التي قد تكون حاملة للعدوى فنحن نعتمد أسلوب متطور جدا ومعقد للتخلص من هذه النفايات بطريقة آمنة"، وقد بدأنا منذ أسبوع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على تدريب طاقمنا الطبي على كيفية التعامل مع فيروس "الكورونا".

وشدد هارون على أنه "لا مستشفى أو مختبر يقوم بفحص فيروس كورونا في لبنان سوى مستشفى بيروت الدولي".