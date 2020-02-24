نقيب الصيادلة : التجار يتحكمون بسعر الكمامات لا الصيادلة

أكد نقيب الصيادلة غسان الأمين "اننا كنقابة صيادلة لعبنا دورا كبيرا جدا، وقمنا بمحاضرتين توعويتين حول فيروس الكورونا، الذي ليس له علاج حتى الآن، والمهم الوقاية منه حاليا، والصيادلة يقومون بدور مهم جدا في ارشاد المريض ومساعدته واعطائه النصائح المطلوبة".
وأشار الأمين الى "أننا تفاجأنا بالاتهامات التي طالتنا بالرغم من الدور الذي نلعبه"، مفسرا أنه "عندما ظهرت أول إصابة بالكورونا في الصين، تهافت اللبنانيون الى الصيدليات لشراء الكمامات، وبعدما ظهرت أول حالة كورونا في لبنان اصبح هناك هلع أدى الى نقص بشكل كبير في الكمامات لدى الصيادلة، فاضطروا الى طلب المزيد من الكمامات، ما جعل التاجرالذي نستورد منه البضائع يرفع السعر، وبالتالي المسؤولية لا تقع على عاتق الصيدلي، فليس هو الذي يسعر إنما المسؤولية تقع على عاتق التجار".
واعتبر أن "الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تظلمنا، فكصيادلة لدينا نقابة ومفتشين ومجالس تأديب ولا أحدا يستطيع تخبأة الكمامات"، معلنا أنه "حسب آخر بورصة أصبح سعر الكمامة القطن العادية 1000 ليرة لبنانية، ونحن سنلتقي مع مدير عام وزارة الإقتصاد عليا عباس لبحث موضوع الأسعار".
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