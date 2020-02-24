تحرك عند جسر عدلون رفضا لرفع سعر الخبز

أقدم عشرات الشبان من بلدة عدلون، على التجمع مساء اليوم قرب الجسر، وأضرموا النار في إطار مطاطي، معلنين أن هذا التحرك تحذيري، وملوحين بالنزول إلى الشارع غدا رفضا لرفع سعر ​الخبز​، واحتجاجا على الغلاء بشكل عام، واعدين بأن "غدا سنحتل الأفران ومحطات ​البنزين​، وسنصعد على كل المستويات".

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