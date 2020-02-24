قام ناشطون في الحراك الشعبي، بتنفيذ وقفة أمام قصر العدل، وسط انتشار أمني كثيف، مطالبين بقضاء عادل ونزيه بعيد عن التدخلات السياسية، يقف وارءه الشعب.
وعمل المعتصمون على نصب خيمة في المكان، لكن القوى الامنية منعتهم، وطلبت اليهم عدم قطع الطريق والابقاء على التحرك سلميا.
كانت هذه تفاصيل خبر وقفة أمام قصر العدل للمطالبة بقضاء مستقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.