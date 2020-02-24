وقفة أمام قصر العدل للمطالبة بقضاء مستقل

قام ناشطون في ​الحراك الشعبي​، بتنفيذ وقفة أمام ​قصر العدل​، وسط انتشار أمني كثيف، مطالبين بقضاء عادل ونزيه بعيد عن التدخلات السياسية، يقف وارءه الشعب.

وعمل المعتصمون على نصب خيمة في المكان، لكن ​القوى الامنية​ منعتهم، وطلبت اليهم عدم قطع الطريق والابقاء على التحرك سلميا.